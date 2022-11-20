Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1670 мм
- Материалпластик
Декоративное искусственное дерево, 180 см
Декоративный искусственный цветок Амели
Декоративный искусственный цветок Ферн
Декоративное искусственное Дерево, 150см
Декоративное искусственное Дерево, зеленое
Искусственная пальма в горшке
Стул барный Бентли, белый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Галс, бежевая ткань/ каркас черный
Стул Галс, ткань фуксия/ каркас хром
Стул Аббарес
Стул Ажемо, красный
Кресло College H-8766L-1/Beige