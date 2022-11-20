Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина150 мм
- Материалпластик
Декоративный искусственный цветок Сансевиерия
Декоративный искусственный цветок Саго
Декоративный искусственный цветок Алоэ
Декоративный искусственный цветок Агава
Декоративный искусственный цветок Юкка
Декоративный искусственный цветок Ливистона 200 см
Декоративный искусственный цветок Ливистона 140 см
Декоративный искусственный цветок, 140 см
Декоративный искусственный цветок, 190 см
Декоративный искусственный цветок Ананас
Стул барный Купер коричневый
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул Rino
Стул Beetle PU бежевый
Барный стул Time Brown Vintage
Стул Boston стальной черный
Стул Аверм, белый