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Декоративный искусственный цветок Ферн - фото 1Декоративный искусственный цветок Ферн - фото 2

Декоративный искусственный цветок Ферн

7 оценок
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Декоративный искусственный цветок Амели

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1500 мм
  • Материалпластик

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