Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1500 мм
- Материалпластик
Декоративный искусственный цветок Арека
Декоративное искусственное дерево, 180 см
Декоративный искусственный цветок Амели
Декоративное искусственное Дерево, 150см
Декоративное искусственное Дерево, зеленое
Искусственная пальма в горшке
Стул Бостон 20мм
Стул барный Купер бежевый
Стул Абри, серый
Стул Авантон
Кресло College HLC-0631-1/Beige
Стул на колесах Perfecto Roll, черная экокожа
Стул на колесах Sephi Roll, бирюзовая экокожа