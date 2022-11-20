Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1420 мм
- Диаметр400 мм
- Материалпластик
Декоративная искусственная Ветвь осенняя
Декоративная искусственная ветвь Пальма зеленая
Декоративная искусственная ветвь Пальма оранжевая
Декоративная искусственная Ветвь летняя
Декоративная искусственная ветвь Олива
Декоративная искусственная ветвь Ива
Декоративная искусственная ветвь с бутонами
Декоративная искусственная ветвь Смоковница медь
Декоративная искусственная ветвь Смоковница серебряная
Декоративная искусственная ветвь Смоковница красная
Декоративная искусственная ветвь Смоковница золотая
Декоративная искусственная ветвь Кленовые Листья
Декоративная искусственная ветвь Листья Монстеры серебро
Искусственный газон Пелегрин 20
Искусственный газон Деко 20
Искусственный газон Деко 35
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Кресло Ergo Black, черная экокожа
Стул Галс, серый/ каркас темно-серый
Стул Галс, кожзам белый/ каркас хром
Барный стул Camp
Кресло College CLG-625 LBN-A Black
Стул Агонданж, коричневый