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Декоративный искусственный цветок Лесной Ферн - фото 1

Декоративный искусственный цветок Лесной Ферн

8 оценок
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Декоративный искусственный цветок Орхидея

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1420 мм
  • Диаметр400 мм
  • Материалпластик

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