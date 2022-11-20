Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1400 мм
- Материалпластик
Декоративный искусственный цветок Сансевиерия
Декоративный искусственный цветок Саго
Декоративный искусственный цветок Алоэ
Декоративный искусственный цветок Агава
Декоративный искусственный цветок Юкка
Декоративный искусственный цветок Ливистона 200 см
Декоративный искусственный цветок, 140 см
Декоративный искусственный цветок, 190 см
Декоративный искусственный цветок "Экзотическое растение"
Декоративный искусственный цветок Ананас
Стул-кресло Paganel
Стул София экокожа
Стул Marco, серый
Стул Авранш, коричневый
Стул Аврилле, серый
Стул Агно, экокожа коричневая
Стул Агонданж, черный