Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Материалпластик
Декоративный искусственный цветок Сансевиерия
Декоративный искусственный цветок Саго
Декоративный искусственный цветок Алоэ
Декоративный искусственный цветок Агава
Декоративный искусственный цветок Юкка
Декоративный искусственный цветок Ливистона 140 см
Декоративный искусственный цветок, 140 см
Декоративный искусственный цветок, 190 см
Декоративный искусственный цветок "Экзотическое растение"
Декоративный искусственный цветок Ананас
Стул LOKI экокожа бежевый x2
Кресло Newton, античный светлый
Стул Авьерно
Кресло College BX-3177/Brown
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Стул Ажен, кремовый
Стул Ажен, серый