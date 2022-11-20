Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина150 мм
- Материалпластик
Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок
Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель
Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветок
Наперон журавинка 145x110см, сливочный цветок
Салфетка Гобелен, этника
Салфетка Жаккард круглая
Скатерть тканевая Журавинка
Скатерть Габардин
Чехол для стола 05, бежевый
Чехол для стола 05, фиолетовый
Стул Саксон, кожзам, коричневый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стул-кресло Major Rodeo
Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех
Стул Галс, кожзам белый/ каркас хром
Стул барный FRANKFURT черный
Стул Ажемо, кремовый