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Декоративный искусственный цветок Орхидея - фото 1Декоративный искусственный цветок Орхидея - фото 2Декоративный искусственный цветок Орхидея - фото 3

Декоративный искусственный цветок Орхидея

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Материалпластик

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