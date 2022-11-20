Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Материалпластик
Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок
Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель
Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветок
Наперон журавинка 145x110см, сливочный цветок
Салфетка Гобелен, этника
Салфетка Жаккард круглая
Скатерть тканевая Журавинка
Скатерть Габардин
Чехол для стола 05, бежевый
Чехол для стола 05, фиолетовый
Стул Космос, серый ПУ
Стул Саксон, кожзам, коричневый
Стул барный Купер фиолетовый
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул Галс Люкс, кожзам бежевый/ каркас черный
Стул на колесах Perfecto Roll, белая экокожа
Стул Агонданж, коричневый