Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Материалпластик
Декоративный искусственный цветок Сансевиерия
Декоративный искусственный цветок Алоэ
Декоративный искусственный цветок Агава
Декоративный искусственный цветок Юкка
Декоративный искусственный цветок Ливистона 200 см
Декоративный искусственный цветок Ливистона 140 см
Декоративный искусственный цветок, 140 см
Декоративный искусственный цветок, 190 см
Декоративный искусственный цветок "Экзотическое растение"
Декоративный искусственный цветок Ананас
Стул Галс, ткань фуксия/ каркас хром
Стул Галс, ткань синий/ каркас черный
Барный стул Bras белый
Барный стул Colt
Кресло на колесиках, хром, черная кожа
Кресло College CLG-617 LXH-A Brown
Стул Ажен, кремовый