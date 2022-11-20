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Декоративный искусственный цветок Саго - фото 1Декоративный искусственный цветок Саго - фото 2Декоративный искусственный цветок Саго - фото 3

Декоративный искусственный цветок Саго

13 оценок
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Декоративный искусственный цветок Сансевиерия

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Материалпластик

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