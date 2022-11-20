Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота620 мм
- Диаметр250 мм
- Материалпластик
Декоративный искусственный цветок Орхидея
Декоративный искусственный цветок Лесной Ферн
Декоративная искусственная Ветвь осенняя
Декоративная искусственная ветвь Пальма зеленая
Декоративная искусственная ветвь Пальма оранжевая
Декоративная искусственная Ветвь летняя
Декоративная искусственная ветвь Олива
Декоративная искусственная ветвь Ива
Декоративная искусственная ветвь с бутонами
Декоративная искусственная ветвь Смоковница медь
Декоративная искусственная ветвь Смоковница серебряная
Декоративная искусственная ветвь Смоковница красная
Декоративная искусственная ветвь Смоковница золотая
Декоративная искусственная ветвь Кленовые Листья
Декоративная искусственная ветвь Листья Монстеры серебро
Искусственный газон Пелегрин 20
Искусственный газон Деко 20
Стул Кеми коричневый
Стул LOKI экокожа бежевый x2
Кресло College CLG-617 LXH-A Black
Стул на колесах Perfecto Roll, бирюзовая экокожа
Стул на колесах Sephi Roll, серая экокожа
Стул Аврилле, серый