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Декоративный искусственный цветок Тюльпан - фото 1

Декоративный искусственный цветок Тюльпан

15 оценок
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Декоративный искусственный цветок Крокус

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота620 мм
  • Диаметр250 мм
  • Материалпластик

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