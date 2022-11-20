Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1700 мм
- Материалпластик
Декоративный искусственный цветок Сансевиерия
Декоративный искусственный цветок Саго
Декоративный искусственный цветок Алоэ
Декоративный искусственный цветок Агава
Декоративный искусственный цветок Ливистона 200 см
Декоративный искусственный цветок Ливистона 140 см
Декоративный искусственный цветок, 140 см
Декоративный искусственный цветок, 190 см
Декоративный искусственный цветок "Экзотическое растение"
Декоративный искусственный цветок Ананас
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево
Стул Авантон
Стул Авранш, коричневый
Стул полубарный FRANKFURT белый
Стул полубарный FRANKFURT черный
Стул на колесах Sephi Roll, черная экокожа