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Декоративный камин с часами Арал 27*15 см на батарейках - фото 1

Декоративный камин с часами Арал 27*15 см на батарейках

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Характеристики товара

Описание

Компактный электрический камин с часами наполнит зимние сумерки уютом и волшебством. Разместите его на столике возле кресла или диванчика, устройтесь по-удобнее с книгой и любимым напитком и насладитесь получившимся комфортом и уютом.
Характеристики:

  • Размер: 27*15*12 см.
  • Эффект живого пламени.
  • Работает от батареек: 2 шт, тип С (в комплект не входят).
  • Работает в режимах Вкл/Выкл/Таймер. В режиме таймера после 6 часов работы подсветка автоматически выключается. На следующий день она автоматически включится в то же время, когда была включена в первый раз.
  • Приблизительное время работы от одного набора батареек - 60 часов (может отличаться в зависимости от качества батареек).
  • Светодиодный камин без функции обогрева. Эффект "огня" достигается благодаря подсветке с имитацией горящих дров.
  • Для использования в помещении.
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Основные характеристики

  • Высота120 мм
  • Ширина150 мм
  • Длина270 мм
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