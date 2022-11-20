Характеристики товара
Описание
Компактный электрический камин с часами наполнит зимние сумерки уютом и волшебством. Разместите его на столике возле кресла или диванчика, устройтесь по-удобнее с книгой и любимым напитком и насладитесь получившимся комфортом и уютом.
Характеристики:
- Размер: 27*15*12 см.
- Эффект живого пламени.
- Работает от батареек: 2 шт, тип С (в комплект не входят).
- Работает в режимах Вкл/Выкл/Таймер. В режиме таймера после 6 часов работы подсветка автоматически выключается. На следующий день она автоматически включится в то же время, когда была включена в первый раз.
- Приблизительное время работы от одного набора батареек - 60 часов (может отличаться в зависимости от качества батареек).
- Светодиодный камин без функции обогрева. Эффект "огня" достигается благодаря подсветке с имитацией горящих дров.
- Для использования в помещении.
Основные характеристики
- Высота120 мм
- Ширина150 мм
- Длина270 мм