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Декоративный светильник Камин Оканья 28*16 см, на батарейках - фото 1

Декоративный светильник Камин Оканья 28*16 см, на батарейках

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Компактный электрический камин без обогрева наполнит зимние сумерки уютом и волшебством. Разместите его на столике возле кресла или диванчика, устройтесь поудобнее с книгой и любимым напитком и насладитесь получившимся комфортом и уютом.

Характеристики:
  • Работает от батареек: 2 шт, тип С (в комплект не входят).
  • Примерный срок работы от одного комплекта батареек: 48 часов (зависит от качества батареек).
  • Для использования в помещении.
  • Светодиодный камин без функции обогрева. Эффект "огня" достигается благодаря подсветке..
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Основные характеристики

  • Высота140 мм
  • Ширина160 мм
  • Длина275 мм
  • Материалпластик
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