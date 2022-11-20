Характеристики товара
Описание
Компактный электрический камин без обогрева наполнит зимние сумерки уютом и волшебством. Разместите его на столике возле кресла или диванчика, устройтесь поудобнее с книгой и любимым напитком и насладитесь получившимся комфортом и уютом.Характеристики:
- Работает от батареек: 2 шт, тип С (в комплект не входят).
- Примерный срок работы от одного комплекта батареек: 48 часов (зависит от качества батареек).
- Для использования в помещении.
- Светодиодный камин без функции обогрева. Эффект "огня" достигается благодаря подсветке..
Основные характеристики
- Высота140 мм
- Ширина160 мм
- Длина275 мм
- Материалпластик