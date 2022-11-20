Характеристики товара
Описание
В старину мебель изготавливали без замысловатых украшений, зато с душой. И в последние годы в тренде именно такие вещи - практичные, изготовленные из натуральных материалов, предпочтительно в естественной цветовой гамме и без броского декора. Напольная этажерка будто и сейчас хранит тепло рук мастера и аромат сосны. Вы удивитесь, но один этот предмет может полностью изменить ваши представления об уюте, создав сердечную атмосферу бревенчатого дома даже посреди шумного мегаполиса.
Основные характеристики
- Высота390 мм
- Длина780 мм
- Материалдерево
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Ширина упаковки390 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки850 мм
- Объём упаковки0.17 м3
- Вес упаковки2.40 кг