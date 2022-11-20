Характеристики товара
Описание
Разместить все растения в одном месте позволит трехъярусная этажерка для цветов. Выполненная из дерева, она словно хранит в себе отголоски солнечного тепла и света, которые положительно скажутся на вашем зеленом уголке. Разместите на полках цветочные горшки и дизайнерские кашпо, выбрав для каждого растения подходящий уровень, - смотреться будет элегантно и стильно, как с обложки тематического дачного журнала. Подставка дополнена меловой доской, на которой можно удобно расписать график полива и ухода за уголком, что всегда будет перед глазами и не позволит забыть о ваших зеленых "компаньонах".
Основные характеристики
- Высота390 мм
- Длина780 мм
- Материалдерево
- Цветжелтый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Ширина упаковки390 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки850 мм
- Объём упаковки0.17 м3
- Вес упаковки2.40 кг