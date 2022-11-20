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Деревянная этажерка Сарате 78 см, желтый - фото 1Деревянная этажерка Сарате 78 см, желтый - фото 2Деревянная этажерка Сарате 78 см, желтый - фото 3

Деревянная этажерка Сарате 78 см, желтый

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Разместить все растения в одном месте позволит трехъярусная этажерка для цветов. Выполненная из дерева, она словно хранит в себе отголоски солнечного тепла и света, которые положительно скажутся на вашем зеленом уголке. Разместите на полках цветочные горшки и дизайнерские кашпо, выбрав для каждого растения подходящий уровень, - смотреться будет элегантно и стильно, как с обложки тематического дачного журнала. Подставка дополнена меловой доской, на которой можно удобно расписать график полива и ухода за уголком, что всегда будет перед глазами и не позволит забыть о ваших зеленых "компаньонах".

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Основные характеристики

  • Высота390 мм
  • Длина780 мм
  • Материалдерево
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки390 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Вес упаковки2.40 кг

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