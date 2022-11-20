Характеристики товара
Описание
Высота с постаментом - 1950 мм
Высота фигуры - 1650 мм
Основные характеристики
- Высота1950 мм
- Длина900 мм
- Материалдерево
Высота с постаментом - 1950 мм
Высота фигуры - 1650 мм
Винтажные Гуси из массива манго
Статуэтка Воздушная собака, бирюзовая
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн, синий
Статуэтка Джорджиа Орб
Статуэтка Домашняя птичка, синяя
Статуэтка Золотые ноги
Аксессуар голова Давида, черно-золотая
Аксессуар Агатовый шар, латунь
Аксессуар Малахитовая колонна
Аксессуар Узел
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