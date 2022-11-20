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Деревянная скульптура "Падший Ангел" - фото 1Деревянная скульптура "Падший Ангел" - фото 2Деревянная скульптура "Падший Ангел" - фото 3

Деревянная скульптура "Падший Ангел"

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота с постаментом - 1950 мм

Высота фигуры - 1650 мм

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Основные характеристики

  • Высота1950 мм
  • Длина900 мм
  • Материалдерево

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