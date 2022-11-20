Фотография Деревянные качели пергола Сенди П Люкс от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Деревянные качели пергола Сенди П Люкс

4.2
Оптовая цена
77 590 ₽
При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Деревянные качели пергола Сенди П Люкс
Деревянные качели пергола Сенди П Люкс
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Деревянные качели пергола Сенди П Люкс

4.2
77590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалдерево
  • Ширина3000 мм
  • Глубина2000 мм
  • Высота2270 мм

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