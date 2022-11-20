Фотография Деревянные садовые качели Сенди А от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Деревянные садовые качели Сенди А

4.9
Оптовая цена
33 890 ₽
При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Деревянные садовые качели Сенди А
Деревянные садовые качели Сенди А
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Деревянные садовые качели Сенди А

4.9
33890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалдерево
  • Ширина2580 мм
  • Глубина1440 мм
  • Высота1960 мм

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