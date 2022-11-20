Фотография Деревянные садовые качели Сенди К от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Деревянные садовые качели Сенди К

4.1
Оптовая цена
32 390 ₽
При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Деревянные садовые качели Сенди К
Деревянные садовые качели Сенди К
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Деревянные садовые качели Сенди К

4.1
32390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалдерево
  • Ширина2650 мм
  • Глубина1700 мм
  • Высота2040 мм

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