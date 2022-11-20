Характеристики товара
Описание
Длина: 1500 мм
Ширина: 700 мм
Высота: 300 мм
Длина: 1500 мм
Ширина: 700 мм
Высота: 300 мм
Дополнительное спальное место Extra-bed
Раскладная кровать с 12 см Матрасом EXB-02
Складная кровать на основе ламели с колесиками EXB-08
Складная кровать EXB-07
Двухспальная раскладная кровать EXB-03
Раскладушка RXB-02
Раскладушка RXB-01
Кровать раскладная Алеся
Кровать раскладная Надин
Кровать раскладная Алеся мягкая листовой поролон
Ткань Scandinavia, рогожка
КПБ 2.0 сп, сатин 135гр
Кресло Sofa
Подвесной светильник Karla №1
Подвесной светильник Karla №2
Подвесной светильник Karla №3
Подвесной светильник Lacrima №1
Подвесной светильник Lacrima №2
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Офисный с пюпитром