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Детская раскладная кровать BEB-01 - фото 1

Детская раскладная кровать BEB-01

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 1500 мм

Ширина: 700 мм

Высота: 300 мм

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