Фотография Детский банный халат из биохлопка, Marcelo от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Детский банный халат из биохлопка, Marcelo

4.9
Оптовая цена
от 3 190 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Детский банный халат из биохлопка, Marcelo
Детский банный халат из биохлопка, Marcelo
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Детский банный халат из биохлопка, Marcelo

4.9
3190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Описание

  • Из биохлопка
  • Махровая ткань букле 380 г/м2
  • Капюшон на подкладке
  • 2 кармана спереди
  • Вшитый эластичный пояс до возраста 4 года
  • Пояс в шлевках для возраста 6 лет

Уход

  • Температура стирки 60°
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Основные характеристики

  • Цветсиний
  • Материалбукле

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