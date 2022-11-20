Характеристики товара
Описание
Дизайн этого домика имеет скандинавские корни. Архитектура стран Северной Европы отличается лаконичными формами и сдержанными цветами. Домик изготовлен из березовой фанеры и окрашен в теплый темно-рыжий цвет, который подчеркивает его близость к природе. Модель домика отличается простотой сборки. В то же время, это самая просторная модель среди домиков, предназначенных для использования внутри помещения.
Основные характеристики
- Длина1040 мм
- Ширина1040 мм
- Высота1200 мм
- Вес80 кг