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Детский домик Крейли - фото 1Детский домик Крейли - фото 2

Детский домик Крейли

5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дизайн этого домика имеет скандинавские корни. Архитектура стран Северной Европы отличается лаконичными формами и сдержанными цветами. Домик изготовлен из березовой фанеры и окрашен в теплый темно-рыжий цвет, который подчеркивает его близость к природе. Модель домика отличается простотой сборки. В то же время, это самая просторная модель среди домиков, предназначенных для использования внутри помещения.

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Основные характеристики

  • Длина1040 мм
  • Ширина1040 мм
  • Высота1200 мм
  • Вес80 кг
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