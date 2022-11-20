Характеристики товара
Описание
Детский игровой домик для улицы.
Дизайн этого домика имеет скандинавские корни. Архитектура стран Северной Европы отличается лаконичными формами и сдержанными цветами. Домик изготовлен из березовой фанеры и окрашен в теплый темно-рыжий цвет, который подчеркивает его близость к природе. Корпус изготовлен из березовой фанеры, а естественные цвета и вертикальные панели, использованные в отделке этого домика, отсылают к архитектуре скандинавских стран.
Основные характеристики
- Высота1600 мм
- Ширина700 мм
- Длина1500 мм
- Вес240 кг