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Детский домик Крейли С

12 оценок
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Детский домик Крейли

Характеристики товара

Описание

Детский игровой домик для улицы.
Дизайн этого домика имеет скандинавские корни. Архитектура стран Северной Европы отличается лаконичными формами и сдержанными цветами. Домик изготовлен из березовой фанеры и окрашен в теплый темно-рыжий цвет, который подчеркивает его близость к природе. Корпус изготовлен из березовой фанеры, а естественные цвета и вертикальные панели, использованные в отделке этого домика, отсылают к архитектуре скандинавских стран.

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Основные характеристики

  • Высота1600 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина1500 мм
  • Вес240 кг
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