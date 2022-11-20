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          Фотография Детский городской дом с ограждением от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Детский городской дом с ограждением

          4.3
          Оптовая цена
          от 10 590 ₽
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          Детский городской дом с ограждением
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          Характеристики товара

          Описание

          Данный игровой домик предназначен для детей возрастом от 2 лет.

          Он представляет собой небольшой дачный домик яркой расцветки с заборчиком, в котором дети смогут весело поиграть в хорошую погоду на улице.

          Домик можно установить на своем приусадебном участке, а также на даче.

          Сам домик имеет квадратную форму, три его стенки оборудованы открытыми окнами, а одна – дверкой, ведущей на террасу, огороженную забором. У домика имеется 4-скатная крыша с вентиляцией.

          Домик хорошо проветривается, поэтому в процессе игры дети будут дышать свежим воздухом, а от небольшого дождя и ультрафиолета их укроет крыша.

          Домик выполнен в ярких цветах, для получения которых использовались специальные гипоаллергенные красители, устойчивые к воздействию прямых солнечных лучей.

          Площадь домика, включая огороженную террасу, составляет 1,5 кв.м., поэтому вы легко сможете найти для него место даже на небольшом участке.

          Обратите внимание, что домик требует предварительной сборки.

          Играя с друзьями в таком домике, ребенок сможет наладить свои коммуникативные навыки, а также почувствует себя владельцем собственного дома, потренируется вести хозяйство и хорошенько пофантазирует.

          Все детали, из которых состоит домик, выполнены из прочного пластика ярких, насыщенных цветов. Он является износостойким и надежным материалом, а также безопасен в применении.

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          Основные характеристики

          • Ширина1580
          • Высота1320
          • Длина1040
          • Вес16

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