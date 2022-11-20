Характеристики товара
Описание
Игровой домик – это крупногабаритная игрушка, с которой ребенку не придется строить шалашей. Ведь этот укромный уголок послужит местом для игр и творчества малыша.
Высота домика составляет почти 120 см, поэтому дети будут играть в нем в полный рост.
Внутри одновременно может находиться сразу несколько деток.
Конструкция легко собирается и разбирается. Поэтому домик при необходимости достаточно просто перемеcтить с одного на другое место.
Конструкция устойчива. Поэтому в процессе игры дети не смогут ее разрушить.
Домик выполнен в ярких красках: стены жилища реализованы в салатовом цвете, красивая крыша – в красном, а окна и двери – в веселом оранжевом.
В комплекте имеются красочные наклейки с изображением цветов, бабочек и птичек. Ими ребенок сможет украсить стены любимого игрового центра.
Домик оборудован дверкой, которую можно открыть.
На каждой стене дома установлено окно с подвижными ставнями. Во время игры дети смогут открывать и закрывать окошки.
За счет большого количества окон, внутреннее помещение хорошо освещается. Поэтому дети не будут бояться играть внутри.
Изготовлен укромный уголок из качественного пластика, безопасного для здоровья.
Домик легко мыть обычной водой или с применением чистящих средств.
Кроме того, материал устойчив к солнечным лучам, поэтому краска не будет выгорать.
Домик может использоваться не только для игр, в нем можно установить столик для занятий ребенка, или постелить спальник для отдыха.
Основные характеристики
- Высота1270
- Ширина1500
- Глубина1180
- Вес18