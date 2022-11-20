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          Фотография Детский игровой домик деревенский от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Детский игровой домик деревенский

          4.6
          Оптовая цена
          от 10 490 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Детский игровой домик деревенский
          Детский игровой домик деревенский
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          Характеристики товара

          Описание

          Игровой домик превосходно подходит для обустройства детской площадки на собственной придомовой территории.

          Для его установки не потребуется много места, он займет ровный участок размером 113 х 111 см.

          Изделие имеет привлекательный и яркий дизайн, исполненный в сказочном стиле, который гармонично будет смотреться на зеленой лужайке и даже станет ее украшением.

          Фасад домика ярко-зеленый, стилизован под природный камень и украшен красивыми цветными наклейками с изображением забавных бабочек, цветочков, кошечек и т.д.

          Ярко-красная крыша стилизована под черепицу, домик имеет собственный номер слева от входа №21.

          Домик имеет дверной проем арочного типа с желтой дверью, на которой предусмотрено отверстие для корреспонденции.

          Для правильной циркуляции воздуха на каждой стороне расположены окошки: по бокам распашные со ставнями, а на стене противоположной от входа – круглый иллюминатор и миниатюрный ход для кошки.

          Собрать и установить домик легко можно своими силами, для этого не потребуется дополнительных приспособлений и займет 10 минут времени.

          В домике дети с удовольствием будут проводить много времени, а пребывание на свежем воздухе очень полезно для развития детского организма.

          Детки смогут устроить в домике свой штаб, придумать много увлекательных сюжетов для игр, развивая свое воображение и фантазию.

          В сложенном виде изделие имеет компактные размеры, что очень удобно для хранения в межсезонье.

          По желанию с наступлением холодов домик можно установить внутри игровой комнаты ребенка.

          Изделие изготовлено из высокопрочного термостойкого стеклопластика, отвечает нормам и требованиям по качеству и безопасности.

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          Основные характеристики

          • Высота1200
          • Ширина1130
          • Длина1110
          • Вес13,5

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