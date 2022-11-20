Характеристики товара
Описание
Игровой домик превосходно подходит для обустройства детской площадки на собственной придомовой территории.
Для его установки не потребуется много места, он займет ровный участок размером 113 х 111 см.
Изделие имеет привлекательный и яркий дизайн, исполненный в сказочном стиле, который гармонично будет смотреться на зеленой лужайке и даже станет ее украшением.
Фасад домика ярко-зеленый, стилизован под природный камень и украшен красивыми цветными наклейками с изображением забавных бабочек, цветочков, кошечек и т.д.
Ярко-красная крыша стилизована под черепицу, домик имеет собственный номер слева от входа №21.
Домик имеет дверной проем арочного типа с желтой дверью, на которой предусмотрено отверстие для корреспонденции.
Для правильной циркуляции воздуха на каждой стороне расположены окошки: по бокам распашные со ставнями, а на стене противоположной от входа – круглый иллюминатор и миниатюрный ход для кошки.
Собрать и установить домик легко можно своими силами, для этого не потребуется дополнительных приспособлений и займет 10 минут времени.
В домике дети с удовольствием будут проводить много времени, а пребывание на свежем воздухе очень полезно для развития детского организма.
Детки смогут устроить в домике свой штаб, придумать много увлекательных сюжетов для игр, развивая свое воображение и фантазию.
В сложенном виде изделие имеет компактные размеры, что очень удобно для хранения в межсезонье.
По желанию с наступлением холодов домик можно установить внутри игровой комнаты ребенка.
Изделие изготовлено из высокопрочного термостойкого стеклопластика, отвечает нормам и требованиям по качеству и безопасности.
Основные характеристики
- Высота1200
- Ширина1130
- Длина1110
- Вес13,5