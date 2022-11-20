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          Фотография Детский игровой домик с забором от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Детский игровой домик с забором

          4.9
          Оптовая цена
          от 12 990 ₽
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          Детский игровой домик с забором
          Детский игровой домик с забором
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          Характеристики товара

          Описание

          Игровой домик – это крупногабаритная игрушка, с которой ребенку не придется строить шалашей. Ведь этот укромный уголок послужит местом для игр и творчества малыша.

          Высота домика составляет 120 см, поэтому дети будут играть в нем в полный рост.

          Внутри одновременно может находиться до 3 детей.

          Конструкция легко собирается и разбирается. Поэтому домик при необходимости достаточно просто переметить с одного места на другое.

          Конструкция устойчива. Поэтому в процессе игры дети не смогут ее разрушить.

          Домик выполнен в яркой цветовой гамме: стены – салатовые, крыша – яркая красная, дверь и окно – солнечного желтого цвета.

          Домик оснащен открытым проемом для выхода в сад, огороженный ярким желтым забором.

          На краше домика имитировано окно.

          Домик оборудован входной дверкой, которую можно открыть.

          Одно окно снабжено подвижными ставнями. Во время игры дети смогут открывать и закрывать его.

          За счет большого количества открытых проемов, внутреннее помещение хорошо освещается. Поэтому дети не будут бояться играть внутри.

          В комплекте имеются красочные наклейки с изображением цветов, бабочек и птичек. Ими ребенок сможет украсить стены любимого игрового центра.

          Также в комплекте имеется наклейка с надписью «Garden House», что переводится, как «Садовый дом». Ее можно наклеить над входной дверкой.

          Изготовлен укромный уголок из качественного прочного пластика, безопасного для здоровья.

          Домик легко мыть обычной водой или с применением чистящих средств.

          Кроме того, материал устойчив к солнечным лучам, поэтому краска не будет выгорать.

          Домик может использоваться не только для игр, в нем можно установить столик для занятий ребенка, или постелить спальник для отдыха.

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          Основные характеристики

          • Ширина1650
          • Высота1200
          • Длина1200

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