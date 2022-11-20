Характеристики товара
Описание
Игровой домик – это крупногабаритная игрушка, с которой ребенку не придется строить шалашей. Ведь этот укромный уголок послужит местом для игр и творчества малыша.
Высота домика составляет 120 см, поэтому дети будут играть в нем в полный рост.
Внутри одновременно может находиться до 3 детей.
Конструкция легко собирается и разбирается. Поэтому домик при необходимости достаточно просто переметить с одного места на другое.
Конструкция устойчива. Поэтому в процессе игры дети не смогут ее разрушить.
Домик выполнен в яркой цветовой гамме: стены – салатовые, крыша – яркая красная, дверь и окно – солнечного желтого цвета.
Домик оснащен открытым проемом для выхода в сад, огороженный ярким желтым забором.
На краше домика имитировано окно.
Домик оборудован входной дверкой, которую можно открыть.
Одно окно снабжено подвижными ставнями. Во время игры дети смогут открывать и закрывать его.
За счет большого количества открытых проемов, внутреннее помещение хорошо освещается. Поэтому дети не будут бояться играть внутри.
В комплекте имеются красочные наклейки с изображением цветов, бабочек и птичек. Ими ребенок сможет украсить стены любимого игрового центра.
Также в комплекте имеется наклейка с надписью «Garden House», что переводится, как «Садовый дом». Ее можно наклеить над входной дверкой.
Изготовлен укромный уголок из качественного прочного пластика, безопасного для здоровья.
Домик легко мыть обычной водой или с применением чистящих средств.
Кроме того, материал устойчив к солнечным лучам, поэтому краска не будет выгорать.
Домик может использоваться не только для игр, в нем можно установить столик для занятий ребенка, или постелить спальник для отдыха.
Основные характеристики
- Ширина1650
- Высота1200
- Длина1200