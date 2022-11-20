Характеристики товара
Описание
Игровой домик – это крупногабаритная игрушка, с которой ребенку не придется строить шалашей. Ведь этот укромный уголок послужит местом для игр и творчества малыша.
Высота домика составляет немного больше, чем 1,2 м, поэтому дети будут играть в нем в полный рост.
Внутри одновременно может находиться до 3 детей.
Конструкция легко собирается и разбирается. Поэтому домик при необходимости достаточно просто переметить с одного места на другое.
Конструкция устойчива. Поэтому в процессе игры дети не смогут ее разрушить.
Домик выполнен в яркой цветовой гамме: стены – коричневого цвета, крыша – яркая салатовая, дверь и окно – солнечного желтого цвета.
Домик оснащен столиком, который является его продолжением. Он отходит от окна и выполнен в типичных для домика цветах: имеет коричневые ножки и салатовую столешницу. Столик может исполнять роль обеденной зоны для детей или являться местом для настольных игр.
Домик оборудован входной дверкой, которую можно открыть.
Одно окно снабжено подвижными ставнями. Во время игры дети смогут открывать и закрывать его.
За счет большого количества открытых проемов, внутреннее помещение хорошо освещается. Поэтому дети не будут бояться играть внутри.
В комплекте имеются красочные наклейки с изображением цветов, бабочек и птичек. Ими ребенок сможет украсить стены любимого игрового центра.
Также в комплекте имеется наклейка с надписью «Garden House», что переводится, как «Садовый дом». Ее можно наклеить над входной дверкой.
Изготовлен укромный уголок из качественного прочного пластика, безопасного для здоровья.
Домик легко мыть обычной водой или с применением чистящих средств.
Кроме того, материал устойчив к солнечным лучам, поэтому краска не будет выгорать.
Домик может использоваться не только для игр, в нем можно установить столик для занятий ребенка, или постелить спальник для отдыха.
Основные характеристики
- Длина1800
- Высота1220
- Ширина1200
- Вес18,5