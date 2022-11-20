Фотография Детский халат из хлопка с капюшоном, Kumla от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Детский халат из хлопка с капюшоном, Kumla

4.8
Оптовая цена
от 4 690 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Детский халат из хлопка с капюшоном, Kumla
Детский халат из хлопка с капюшоном, Kumla
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Детский халат из хлопка с капюшоном, Kumla

4.8
4690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Характеристики:

  • Внутренняя поверхность из махровой ткани букле белого цвета из 100% хлопка 220 г/м²
  • Верх из хлопчатобумажной газовой ткани 100% хлопок
  • Капюшон с отделкой помпонами
  • 2 кармана
  • Машинная стирка при 40°
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Основные характеристики

  • Цветрозовый
  • Материалбукле

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