Характеристики товара
Описание
Игровой домик – это крупногабаритная игрушка, с которой ребенку не придется строить шалашей. Ведь этот укромный уголок послужит местом для игр и творчества малыша.
Высота домика составляет 120 см, поэтому дети будут играть в нем в полный рост.
Внутри одновременно может находиться до 3 детей.
Конструкция легко собирается и разбирается. Поэтому домик при необходимости достаточно просто переметить с одного места на другое.
Конструкция устойчива. Поэтому в процессе игры дети не смогут ее разрушить.
Домик выполнен в приятных цветах: стены – нежной фиолетовой окраски, крыша – яркая красная, дверь и окно – солнечного желтого цвета.
В комплекте имеются красочные наклейки с изображением цветов, бабочек и птичек. Ими ребенок сможет украсить стены любимого игрового центра.
Также в комплекте имеется наклейка с надписью «Garden House», что переводится, как «Садовый дом». Ее можно наклеить над входной дверкой.
Домик оборудован дверкой, которую можно открыть.
На каждой стене дома установлено окно. Одно из них оборудовано подвижными ставнями. Во время игры дети смогут открывать и закрывать его.
За счет большого количества окон, внутреннее помещение хорошо освещается. Поэтому дети не будут бояться играть внутри.
Изготовлен укромный уголок из качественного прочного пластика, безопасного для здоровья.
Домик легко мыть обычной водой или с применением чистящих средств.
Кроме того, материал устойчив к солнечным лучам, поэтому краска не будет выгорать.
Домик может использоваться не только для игр, в нем можно установить столик для занятий ребенка, или постелить спальник для отдыха.
Основные характеристики
- Высота1220
- Ширина1205
- Длина1200
- Вес13,9