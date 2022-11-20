+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Детский малый игровой домик, коричневый с зеленой крышей от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Детский малый игровой домик, коричневый с зеленой крышей

          4.3
          Оптовая цена
          от 10 290 ₽
          При покупке от 1 шт
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Детский малый игровой домик, коричневый с зеленой крышей
          Детский малый игровой домик, коричневый с зеленой крышей
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару
          Предыдущий товар в категории Детский игровой домик со столом
          Детский игровой домик со столом
          Следующий Детский городской дом с ограждением
          Детский городской дом с ограждением

          Характеристики товара

          Описание

          Игровой домик – это крупногабаритная игрушка, с которой ребенку не придется строить шалашей. Ведь этот укромный уголок послужит местом для игр и творчества малыша.

          Высота домика составляет 120 см, поэтому дети будут играть в нем в полный рост.

          Внутри одновременно может находиться до 3 детей.

          Конструкция легко собирается и разбирается. Поэтому домик при необходимости достаточно просто переметить с одного места на другое.

          Конструкция устойчива. Поэтому в процессе игры дети не смогут ее разрушить.

          Домик выполнен в приятных цветах: стены – коричневые, крыша – салатовая, дверь и окно – солнечного желтого цвета.

          В комплекте имеются красочные наклейки с изображением цветов, бабочек и птичек. Ими ребенок сможет украсить стены любимого игрового центра.

          Также в комплекте имеется наклейка с надписью «Garden House», что переводится, как «Садовый дом». Ее можно наклеить над входной дверкой.

          Домик оборудован дверью, которую можно открыть.

          На каждой стене дома установлено окно. Одно из них, то, что находится напротив входной двери, оборудовано подвижными ставнями. Во время игры дети смогут открывать и закрывать его.

          За счет большого количества окон, внутреннее помещение хорошо освещается. Поэтому дети не будут бояться играть внутри.

          Изготовлен укромный уголок из качественного пластика, безопасного для здоровья.

          Домик легко мыть обычной водой или с применением чистящих средств.

          Кроме того, материал устойчив к солнечным лучам, поэтому краска не будет выгорать.

          Домик может использоваться не только для игр, в нем можно установить столик для занятий ребенка, или постелить спальник для отдыха.

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Основные характеристики

          • Высота1200
          • Ширина1220
          • Длина1205
          • Вес13,5

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Одеяло детское ватное облегченное Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
          1 545 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Одеяло детское ватное облегченное Люкс
          Настоящее фото товара Подсветка Fino 72, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подсветка Fino 72
          Настоящее фото товара Подсветка Fino 52, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подсветка Fino 52
          Настоящее фото товара Подсветка Fino 42, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подсветка Fino 42
          Настоящее фото товара Кроватка Авеньён (без борта), произведённого компанией ChiedoCover
          11 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кроватка Авеньён (без борта)
          Настоящее фото товара Стул Ученик К1, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Ученик К1
          Настоящее фото товара Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
          15 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад
          Настоящее фото товара Кресло Mortimer, произведённого компанией ChiedoCover
          20 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Mortimer
          Настоящее фото товара Урна 027, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Урна 027
          Настоящее фото товара Урна 033, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Урна 033

          Другие товары из раздела детские домики оптом

          Настоящее фото товара Магический домик, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Магический домик, серый
          Настоящее фото товара Первый Игровой Домик, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Первый Игровой Домик
          Настоящее фото товара Игровой детский домик Smoby со звонком, произведённого компанией ChiedoCover
          24 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Игровой детский домик Smoby со звонком
          Настоящее фото товара Игровой домик с забором и горкой, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Игровой домик с забором и горкой, фиолетовый
          Настоящее фото товара Домик для девочек игровой, произведённого компанией ChiedoCover
          9 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Домик для девочек игровой
          Настоящее фото товара Детский малый игровой домик, фиолетовый с красной крышей, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Детский малый игровой домик, фиолетовый с красной крышей
          Настоящее фото товара Игровой Пластиковый замок, произведённого компанией ChiedoCover
          26 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Игровой Пластиковый замок
          Настоящее фото товара Игровой Домик с кухней, произведённого компанией ChiedoCover
          12 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Игровой Домик с кухней
          Настоящее фото товара Домик игровой Лесная серия, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Домик игровой Лесная серия
          Настоящее фото товара Домик игровой Лесной светлячок, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Домик игровой Лесной светлячок