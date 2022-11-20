Товар в корзине. Перейти
Детский матрас Кацина из органического хлопка, разноцветный 60 x 160 см - фото 1Детский матрас Кацина из органического хлопка, разноцветный 60 x 160 см - фото 2Детский матрас Кацина из органического хлопка, разноцветный 60 x 160 см - фото 3Детский матрас Кацина из органического хлопка, разноцветный 60 x 160 см - фото 4Детский матрас Кацина из органического хлопка, разноцветный 60 x 160 см - фото 5

Детский матрас Кацина из органического хлопка, разноцветный 60 x 160 см

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «SIRIUS»
Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «SIRIUS»
Следующий Ковролин Antrim
Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «SIRIUS»

Характеристики товара

Описание

Детский матрас из хлопка и льна. Когда дело доходит до наслаждения вашим домом, что может быть лучше натуральных материалов?
Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота50 мм
  • Ширина1600 мм
  • Длина600 мм
  • Глубина1600 мм
  • Вес1 кг
  • Материалхлопок
  • Страна изготовленияИспания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки200 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки1.12 кг

Похожие товары

Кровать ЛиенцНастоящее фото товара Кровать Лиенц, произведённого компанией ChiedoCover
221 190
Оптовая цена
12

Кровать Лиенц

Кровать БилзенНастоящее фото товара Кровать Билзен, произведённого компанией ChiedoCover
229 090
Оптовая цена
15

Кровать Билзен

Кровать БрюггеНастоящее фото товара Кровать Брюгге, произведённого компанией ChiedoCover
168 690
Оптовая цена
15

Кровать Брюгге

Кровать ГентНастоящее фото товара Кровать Гент, произведённого компанией ChiedoCover
171 090
Оптовая цена
11

Кровать Гент

Кровать ДаммеНастоящее фото товара Кровать Дамме, произведённого компанией ChiedoCover
106 890
Оптовая цена
11

Кровать Дамме

Кровать ЛанденНастоящее фото товара Кровать Ланден, произведённого компанией ChiedoCover
149 640
Оптовая цена
13

Кровать Ланден

Кровать ЛьежНастоящее фото товара Кровать Льеж, произведённого компанией ChiedoCover
525 480
Оптовая цена
13

Кровать Льеж

Кровать МонсНастоящее фото товара Кровать Монс, произведённого компанией ChiedoCover
350 890
Оптовая цена
12

Кровать Монс

Настоящее фото товара Кровать Нивэль, произведённого компанией ChiedoCover
340 290
Оптовая цена
10

Кровать Нивэль

Кровать Нивэль чернаяНастоящее фото товара Кровать Нивэль черная, произведённого компанией ChiedoCover
339 290
Оптовая цена
10

Кровать Нивэль черная

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, бязь 125гр (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
1 550
Оптовая цена
5

КПБ 2.0 сп, бязь 125гр (отбелка)

Настоящее фото товара КПБ 1.5 сп, сатин страйп 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
2 350
Оптовая цена
5

КПБ 1.5 сп, сатин страйп 135гр

Настоящее фото товара КПБ 1.5 сп, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
2 350
Оптовая цена
10

КПБ 1.5 сп, сатин

Настоящее фото товара КПБ 1.5 сп, сатин страйп, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
6

КПБ 1.5 сп, сатин страйп

Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена
15

КПБ 2.0 сп, сатин 135гр

Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
2 950
Оптовая цена
5

КПБ 2.0 сп, сатин

Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп с евро, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
5

КПБ 2.0 сп с евро, сатин 135гр

Другие товары из разделаковровые покрытия
Ковролин BlitzНастоящее фото товара Ковролин Blitz, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
8

Ковролин Blitz

Ковролин OptimaНастоящее фото товара Ковролин Optima, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
8

Ковролин Optima