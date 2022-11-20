Характеристики товара
Описание
Детский матрас из хлопка и льна. Когда дело доходит до наслаждения вашим домом, что может быть лучше натуральных материалов?
Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота50 мм
- Ширина1600 мм
- Длина600 мм
- Глубина1600 мм
- Вес1 кг
- Материалхлопок
- Страна изготовленияИспания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки200 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки1.12 кг