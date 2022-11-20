Товар в корзине. Перейти
Детский растущий стул Горошек - фото 1

Детский растущий стул Горошек

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Детский растущий стул Машинки
Детский растущий стул Машинки
Следующий Детский растущий стул Тильда
Детский растущий стул Машинки

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина420 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасафанера
  • Материал сиденьяфанера

Похожие товары

Стул Такер, светло-серый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
8

Стул Такер, светло-серый деревянный

Стул Такер, красный деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, красный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
6

Стул Такер, красный деревянный

Стул Такер, голубой деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
138Хит

Стул Такер, голубой деревянный

Стул Такер, бежевый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
12

Стул Такер, бежевый деревянный

Стул Такер, золото деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, золото деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
9

Стул Такер, золото деревянный

Стул Такер, коричневый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, коричневый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
17

Стул Такер, коричневый деревянный

Стул Такер полубарный, белый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
14

Стул Такер полубарный, белый деревянный

Стул Такер полубарный, голубой деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
6

Стул Такер полубарный, голубой деревянный

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
21

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный

Стул Такер полубарный, графит деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, графит деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
12

Стул Такер полубарный, графит деревянный

С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм с подлокотниками, ЛайтНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 590 ₽
9

Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт

Кресло ГелиосНастоящее фото товара Кресло Гелиос, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена
12

Кресло Гелиос

Стул прозрачный Ванити серыйНастоящее фото товара Стул прозрачный Ванити серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
6

Стул прозрачный Ванити серый

Вешалка напольная Аристократка №2Настоящее фото товара Вешалка напольная Аристократка №2, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
12

Вешалка напольная Аристократка №2

Вешалка напольная ИнтеллигентНастоящее фото товара Вешалка напольная Интеллигент, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
14

Вешалка напольная Интеллигент

Настоящее фото товара Вешалка для одежды Home Love, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
7

Вешалка для одежды Home Love

Вешалка напольная КустНастоящее фото товара Вешалка напольная Куст, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
8

Вешалка напольная Куст

Вешалка настенная СиницаНастоящее фото товара Вешалка настенная Синица, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
6

Вешалка настенная Синица

Настоящее фото товара Диван Chester S двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от72 690
Оптовая цена
15

Диван Chester S двухместный

Кресло мужское Барбер МД-8756Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8756, произведённого компанией ChiedoCover
45 990
Оптовая цена
9

Кресло мужское Барбер МД-8756

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди