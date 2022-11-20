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Детский растущий стул Хохлома - фото 1

Детский растущий стул Хохлома

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Детский растущий стул Тильда

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина420 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасафанера
  • Материал сиденьяфанера

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