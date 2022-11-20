Фотография Детский растущий стул Naked от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Детский растущий стул Naked

4.5
Оптовая цена
5 490 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Детский растущий стул Naked
Детский растущий стул Naked
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Детский растущий стул Naked

4.5
5490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина420 мм
  • Материал каркасафанера
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьяфанера

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