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Детский растущий стул Ребенок - фото 1

Детский растущий стул Ребенок

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Детский растущий стул Гжель

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина420 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасафанера
  • Материал сиденьяфанера

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