Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина500 мм
- Глубина420 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасафанера
- Материал сиденьяфанера
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Орфей
Подвесной светильник Стэрия Плант
Кресло пластиковое зеленое
Стул Вольтер Obedience
Вешалка настенная Снегирь
Зеркало напольное большое Гарден
Зеркало настенное Box
Зеркало настенное Камни
Зеркало настенное Скрепка
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
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Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
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Кровать куб Магера
Кровать куб Арди