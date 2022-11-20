Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина500 мм
- Глубина420 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасафанера
- Материал сиденьяфанера
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Изо Т плюс, красный
Стул Роза Диамант, вельвет синий
Стул пластиковый Bloom, желтый
Вешалка костюмная В 21Н
Вешалка костюмная В 22Н
Вешалка костюмная В 29Н
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди