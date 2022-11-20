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Детский развивающий стул Слеман

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Характеристики товара

Описание

Кресло Слеман помогает вашему малышу пройти через различные стадии благодаря регулируемому положению.

Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота470 мм
  • Высота до сиденья160 мм
  • Ширина360 мм
  • Длина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Вес6.4 кг
  • Материалфанера
  • Страна изготовленияИспания

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки160 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки7.60 кг

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