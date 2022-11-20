Характеристики товара
Описание
Кресло Слеман помогает вашему малышу пройти через различные стадии благодаря регулируемому положению.
Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота470 мм
- Высота до сиденья160 мм
- Ширина360 мм
- Длина360 мм
- Глубина360 мм
- Вес6.4 кг
- Материалфанера
- Страна изготовленияИспания
Параметры упаковки
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки160 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки7.60 кг