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Детский развивающий стул Слеман высокий

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Детский развивающий стул Слеман
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Детский развивающий стул Слеман

Характеристики товара

Описание

Стульчик Слеман состоит из учебной башни и развивающего стула, которые можно использовать вместе или по отдельности.
Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Ширина380 мм
  • Длина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Вес14.15 кг
  • Материалфанера
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИспания

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки160 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки16.50 кг

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