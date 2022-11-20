Характеристики товара
Описание
Стульчик Слеман состоит из учебной башни и развивающего стула, которые можно использовать вместе или по отдельности.
Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Высота до сиденья600 мм
- Ширина380 мм
- Длина380 мм
- Глубина380 мм
- Вес14.15 кг
- Материалфанера
- Цветбелый
- Страна изготовленияИспания
Параметры упаковки
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки160 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки16.50 кг