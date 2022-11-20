Детское барбер кресло Little Bro

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Кресло мужское Барбер МД-8772
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Кресло мужское Барбер МД-8772

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000/1140 мм
  • Высота до сиденья710/850 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина560 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяэкокожа

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