Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота810/1040 мм
- Ширина440 мм
- Глубина280/410 мм
- Цветрозовый
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Скамья уличная ИЗ11/2
Стул Эванс, пластиковый
Пластиковый барный стул Эванс
Скамья для сада ИЗ5/4
Стул барный Эванс, пластиковый
Стационарные опоры для офисных кресел
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди