Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820/1020 мм
- Ширина460 мм
- Глубина270/400 мм
- Цветрозовый
Стул Eames Мини детский, голубой
Стул Хит Детский
Стул детский Kinder S, деревянный
Стул детский Kinder M, деревянный
Стул детский Kinder L, деревянный
Столик детский Kinder, деревянный
Комплект стульев Семейный
Стул прозрачный детский Baby Elizabeth голубой
Стул прозрачный детский Baby Elizabeth
Стул пластиковый детский Baby Elizabeth белый
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди