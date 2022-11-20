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Детское кресло Actikid A3, зеленый - фото 1Детское кресло Actikid A3, зеленый - фото 2Детское кресло Actikid A3, зеленый - фото 3

Детское кресло Actikid A3, зеленый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота820/1020 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина270/400 мм
  • Цветзеленый

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