Фотография Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Fly от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Fly

5
Оптовая цена
от 44 700 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Fly
Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Fly
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Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Fly

5
44700 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина430 мм
  • Высота до сиденья460/550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина580 мм
  • Вес21,2 кг
  • Материал сиденьяэкокожа/ ткань
  • Высота980/1070 мм

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