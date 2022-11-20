Фотография Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Trio от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Trio

4.6
Оптовая цена
от 37 700 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Trio
Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Trio
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Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Trio

4.6
37700 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина460 мм
  • Высота до сиденья410/570 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина580 мм
  • Вес22,6 кг
  • Материал сиденьяэкокожа/ ткань
  • Высота1010/1170 мм

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