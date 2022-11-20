Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1010/1170 мм
- Высота до сиденья410/570 мм
- Ширина580 мм
- Глубина460 мм
- Вес22,6 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден