Детское кресло MyPony, розовый

7 оценок

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Детское кресло MyPony, розовый

4.1
71 390 ₽
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Детское кресло Actikid A3, зеленый
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Детское кресло Actikid A3, зеленый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830/1020 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина290/400 мм
  • Цветрозовый

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