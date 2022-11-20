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            Фотография Кресло Пенек от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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            Кресло Пенек

            4.2
            Оптовая цена
            от 7 990 ₽
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            Кресло Пенек

            4.2
            7990 ₽
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            Характеристики товара

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            Основные характеристики

            • Высота950 мм
            • Ширина800 мм

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