Диффенбахия Мирра кашпо Dekollete 50

8 оценок

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Диффенбахия Мирра кашпо Dekollete 50

4.7
6 490 ₽
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Предыдущий товар в категории Фитополотно кротон Гуви
Фитополотно кротон Гуви
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Диффенбахия Гарама кашпо Dekollete 50

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина400 мм
  • Диаметр700 мм
  • Материалткань, полиэстер, дерево

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